Nouvelle grille et nouvelles voix pour Radio Notre Dame

Pour cette nouvelle saison, Radio Notre Dame veut relever "les défis d'un temps où le besoin de comprendre, le besoin de confiance et de spiritualité sont toujours plus forts". Selon la station, l'audience rajeunit (60% des auditeurs ont entre 35 et 65 ans) et 15% écoutent via le web et les réseaux sociaux. Aussi, Radio Notre Dame veut être écoutée et vue...

Cette rentrée voit donc arriver de nouvelles applications smartphones plus performantes et simples d'utilisation et davantage de place faite à l'image. Par exemple, La matinale et son Grand Témoin, animés par Louis Daufresne, seront disponibles sous la forme d'extraits vidéo qui permettront de prolonger le débat sur les réseaux sociaux.