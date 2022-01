Nouvelle édition de la Semaine du son

L'association organise, depuis 2004, un grand événement à Paris. En 2022, du 16 au 23 janvier, partout en France avec 150 événements organisés dans 40 villes du 23 au 30 janvier et dans environ 20 pays (Belgique, Suisse, Canada, etc.). À Paris, tout au long de la semaine du 16 janvier, de grands rendez-vous auront lieu à l'Unesco, au Théâtre du Châtelet, aux Bernardins... autour des 5 thématiques : la santé auditive, l'environnement sonore, les images et le son, les techniques d'enregistrement et de reproduction ainsi que l'expression musicale.