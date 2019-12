Nouvelle édition de Vibes

Vibes est un événement à destination des podcasteurs et des "podcast-lovers" au sens large... Le milieu du podcast est en pleine ébullition et cette manifestation veut profiter de cette énergie pour rassembler la communauté en les invitant à un événement inspirant et un peu différent. L’objectif est de s'inspirer, de fédérer et de partager.

Cette deuxième édition aura lieu ce mercredi 4 décembre et rassemblera 150 podcasteurs principalement indépendants. Cet événement est organisé par une équipe passionnée du podcast : Anne-Claire Lecat, fondatrices de l’application communautaire eeko podcast, Céline Spillemaecker et Chloé Ancelin, fondatrices du studio de production Madame Black Bow, et Carline de Castro, créatrice du podcast "Et Voilà".