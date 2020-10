Nouvelle dalle Clearone BMA-360

La technologie FIBeam offre une courbe de réponse constante du faisceau mic array quelque soit la directivité et assure ainsi une reproduction naturelle et fidèle de la voix sur une bande passante étendue. Le système DSBeam (Deep Sidelobe Beamforming) permet une réjection jusqu'à -40 dB en dehors du lobe de prise de son pour éliminer parfaitement les bruits gênants et la réverbération du local garantissant ainsi une parfaite intelligibilité. Le DSP intégré offre une réjection parfaite de l’écho avec la technologie 6G Acoustic Echo Cancellation. Le BMA-360 est paramétrable en fonction des dimensions, de la taille, de la forme et de la hauteur de la pièce avec un système de 12 faisceaux. Il intègre aussi 4 amplificateurs de 15W (bridgables en 2 x 30W) et est prévu pour fonctionner avec le Converge PRO 2 de ClearOne qui peut accepter 3 BMA-360 en liaison P-link.