France Musique en direct du Festival Radio France Occitanie

Un an après un été marqué par la crise sanitaire, France Musique retrouve avec bonheur le Festival Radio France Occitanie Montpellier. Pas moins de 32 concerts seront captés entre les 15 et 30 juillet prochains dont 14 diffusés en direct : 8 depuis l’Opéra Berlioz dans le cadre du Concert de 20h entre 20h et 22h30 et 6 en direct du Domaine d’O à partir de 22h dans le cadre des soirées jazz de France Musique.

Du 10 au 30 juillet 2021, 150 concerts et manifestations sont proposés à Montpellier, dans la Métropole de Montpellier, le département de l'Hérault et toute la région Occitanie. Une manifestation avec France Musique et France Culture.