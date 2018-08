Nouvelle campagne de rentrée pour NRJ

Jusqu‘au 15 septembre, NRJ célèbre sa rentrée et le succès de son animateur phare Manu avec une importante campagne de communication, dans toute la France, en TV, au cinéma, en presse, en affichage et sur le digital (Instagram, Snapchat, Youtube, Facebook, Twitter...). "Tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h à 9h30, Manu dans le 6/9 réveille plus de 3 millions d’auditeurs dans la bonne humeur, continue de nous faire rire et surtout... double les salaires" explique la station.

Un spot TV de 30’ conçu par l’Agence Debonneville-Orlandini et réalisé par Julien Rocher, sera diffusé jusqu’au 15 septembre, au son de "Alright", le nouveau titre de la chanteuse Jain sur les chaînes TF1, NRJ12, TNT et Satellite (RMC Découverte, MTV, Game One).