Nouvelle campagne TV pour Fun Radio

Le film met en scène David Guetta en séance d’enregistrement de son tube diffusé en avant-première sur Fun Radio. "Le son dancefloor se propage alors dans la vie des auditeurs et leur insuffle de l’énergie, du rythme et de la bonne humeur tout au long de la journée.

C’est l’effet Fun Radio, la radio référente sur le son dancefloor et la musique électro-dance et la radio où sont tous les dj’s" explique fièrement la station du groupe M6.

Avec 2.8 millions d’auditeurs chaque jour, Fun Radio est la radio qui joue officiellement le plus de nouveautés selon Yacast.