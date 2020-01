Nouvelle Semaine des radios associatives en Pays de la Loire

La thématique choisie par l’Unesco pour l’année 2020 est "La diversité" qui met l’accent sur trois sous-thèmes : plaider en faveur du pluralisme dans le paysage radiophonique, avec un mix de radiodiffuseurs publics, privés et communautaires, encourager la diversité dans les salles de rédaction, avec des équipes reflétant les divers groupes de et représentations de la société et promouvoir la diversité éditoriale et la diversité des programmes reflétant la variété des audiences. Pendant une semaine, du 10 au 16 février, les radios associatives ligériennes (Alternantes, Euradio, Jade FM, La Tribu, L’Autre Radio, Nov FM, NTI, Prun’, Radio G !, RCF Sarthe, Radio Fidélité, Radio Kerne Naoned et SUN) ouvriront leurs portes au public, animeront des émissions spéciales, des ateliers radios…