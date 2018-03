Nouvelle Journée de la langue française dans les médias

Le CSA a en effet pour mission de veiller "à la défense et illustration de la langue française", selon l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986. Il s’attache ainsi depuis 2015, en association avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture et de la Communication, l’Académie française et l’Organisation internationale de la Francophonie, à renforcer et promouvoir l’usage et le respect du français dans les médias audiovisuels.