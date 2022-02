Nouvel épisode du podcast "Des ondes Vocast"

Le réseau est né en 1982 à Lyon sous le nom de Radio Fourvière. Désormais diffusé sur 64 radios locales associatives en France et dans les pays francophones, le programme fête cette année ses 40 ans.

Philippe Lansac, directeur Editorial Radio Podcast, et Yohann Burgan, directeur des systèmes d'information, expliquent le fonctionnement du réseau, ses décrochages, et le programme de numérisation de toutes ses radios locales depuis 5 ans. Ils reviennent sur son développement sur le web, sa diffusion sur le DAB+, et son offre de podcasts natifs, dont "les colères de l'Abbé Pierre" qui, en ce mois de février, ressort des archives audio exceptionnelles du célèbre abbé disparu il y a 15 ans.