Nouveaux épisodes de "Bestioles", le podcast pour enfants

L’intrigue, par sa drôlerie, par les émotions qu’elle suscite et la création sonore sublimant le réel grâce à des bruitages et ambiances, capteront l'attention des enfants qui, à l’issue de chaque épisode, auront appris de nouvelles caractéristiques naturalistes sur l'animal.

"Bestioles" se présentent comme une histoire hybride entre le bestiaire et l’histoire naturelle. Avec déjà 610 735 téléchargements, le podcast de France Inter et du Muséum national d’Histoire naturelle propose 30 épisodes d'une durée de 5 à 7 minutes à destination des 5-7 ans. Les 20 premiers sont à retrouver sur les sites et applications de France Inter, Radio France, ainsi que sur iTunes, Spotify, Deezer et le site du Muséum.