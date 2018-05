Nouveau site web pour Yukan

AXIA, DHD, AEQ, D&R, Sound4, Omnia, Orban, DEVA, TELOS, AXEL Technologie, Lucilive, RAMI, AETA... ou encore APT, avec plus de 100 marques, plus de 700 produits et une gamme qui s'enrichit de jour en jour, Yukan.fr/shop veut se positionner comme "l'unique site en France avec une offre aussi large de produits et services dédié à l'équipement des stations de radios". Si la France compte déjà plusieurs fabricants et importateurs dans le domaine technique de la radio, "la volonté de Yukan est de regrouper l'ensemble de ses équipements à un seul endroit sur yukan.fr/shop, avec des tarifs en relation avec les budgets de chacun et facilitant ainsi la recherche de produits".