Nostalgie Belgique : un duo emblématique se reforme pour la matinale

Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à nouveau en duo ?

Isabelle - C’est complètement inattendu de se retrouver à nouveau ensemble, à la tête d'une matinale. Avec Olivier, on formait un super duo. J’ai tellement de bons souvenirs… J’ai vraiment hâte d’en créer de nouveaux, c’est super excitant.

Olivier - C’est un immense bonheur. Isa et moi, on se connaît bien. Nous avons vécu tellement de belles choses ensemble à l’antenne avec les auditeurs. Quand Nostalgie m’a annoncé la bonne nouvelle, ça a été une joie immense, j’en ai versé une larme ! Travailler avec Isa est un pur bonheur. C’est difficile de créer un duo. Pour ma part, j’ai eu deux grands duos : avec Mike puis Isa. Ils sont devenus deux de mes meilleurs amis.



Quel est le point fort de votre duo ?

Isabelle - Le respect qu’on a pour les auditeurs. On a profondément et réellement envie de partager avec eux, de leur faire passer un bon moment et de leur faire prendre la vie du bon côté. Puis, Oli me fait terriblement rire, ce n’est pas négligeable. C’est véritablement une belle personne.

Olivier - Notre duo, c’est avant tout une amitié sincère, de la bienveillance et beaucoup de rires. C’est ça pour moi un duo qui fonctionne ! Si notre complicité est réelle, le public le ressent. À l’antenne, on vient comme on est dans la vie de tous les jours.



À quoi doivent s'attendre les auditeurs ?

Isabelle - On a mûri tous les deux. On ne va pas faire un copier-coller de ce qui a existé, cela n’a pas de sens. Et de toute manière, ce serait impossible. On va écrire une nouvelle page, avec tout ce qui nous a nourris ces dernières années. C’est du bonus. Et on va en faire profiter les auditeurs.

Olivier - Une chose est sûre: nous allons rester nous-mêmes. Nous voulons divertir, nous amuser, proposer aux auditeurs du contenu qui leur parle comme quand ils se retrouvent entre amis. Notre envie est que chacun arrive au travail, à l’école, à la maison… avec un sourire sur le visage. Même si on a changé et évolué, on a le même objectif qu’à l'époque : ​ proposer du divertissement, du rire, de la bonne humeur, de l’amitié, un esprit familial et une excellente playlist. Nostalgie est l’endroit idéal pour cela.