Nostalgie Belgique : "La Nosta Family" en campagne

En parallèle de sa célèbre campagne de rébus (la campagne de marque de Nostalgie, à revoir ICI ), cette nouvelle campagne publicitaire met en avant les auditeurs au réveil, "victime" de la bonne musique de Nostalgie et de sa furieuse envie de chanter. 3 artistes et donc forcément 3 ambiances sont à l'honneur au travers de ces visuels ; Mickael Jackson, Freddy Mercury (Queen) et Céline Dion.Une promesse de marque qui vit à travers chaque émission et qui démarre dès 5h du matin avec La Nosta Family et ses animateurs, Ingrid et Seb, qui accompagnent en musique et dans la bonne humeur, les 491 074 auditeurs quotidiens de Nostalgie.