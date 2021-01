Nos liens avec le podcast pendant le confinement €

On reste chez soi : les lieux de culture et de divertissement restent clos, le télétravail s’impose et le couvre-feu éteint la vie nocturne… Le confinement, une expérience post-apocalyptique pour certains, mais si on voit le verre à moitié plein, c’est aussi un terrain d’expérimentation pour l’audio digital, et surtout une opportunité inédite d’interpréter les habitudes de consommation de ce nouveau public friand d’un format novateur, le podcast. Zoom sur les innovations et mesures d’audience pendant cette année si particulière que fut 2020.