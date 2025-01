Nathalie Marquay-Pernaut rejoint la matinale de Forum

"Nathalie apportera son énergie et son sourire communicatif à cette émission conçue pour réveiller les auditeurs dans la bonne humeur et les sortir de la grisaille conjoncturelle. Une première en radio pour la comédienne qui offrira aux côtés de Lionel une matinale qui se veut positive et fédératrice, entre actualités nationales et régionales, anecdotes insolites sur fond de complicité avec les auditeurs" annonce un communiqué.

"Nous sommes ravis d’accueillir Nathalie Marquay-Pernaut au sein de la matinale de Forum. Sa spontanéité, sa bienveillance et son expérience des médias en font une voix idéale pour accompagner les auditeurs chaque matin. Aux côtés de Lionel Guillaume, elle apportera cette touche d’authenticité et de dynamisme qui fait la force de notre radio" explique Olivia Valli, directrice générale déléguée "Régie, Antennes et Promotion " du Groupe 1981.