Nathalie Iannetta devient Directrice des sports de Radio France

Dans la perspective de Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Nathalie Iannetta aura pour mission "d’élaborer, de développer et de faire rayonner une offre ambitieuse et innovante sur tous les supports, répondant à l’identité et la complémentarité de nos antennes". À la tête de la direction des sports, composée de 15 journalistes officiant sur les grandes antennes de Radio France, "elle mènera des actions visant à décloisonner les univers du sport, valide et handisport, à renforcer la couverture du sport féminin, en lien avec les valeurs que portent nos médias de service public". Nathalie Iannetta pilotera la mise en place d’accords étendus et innovants avec les acteurs du monde du sport "pour renforcer le rayonnement de Radio France dans la couverture de l’actualité sportive et des grands événements en France et à l’étranger".