NRJ : un titre de Rihanna tous les jours avant midi

"On aime tellement sa musique … Qu’en attendant son nouveau hit… On joue tous les jours un hit de Rihanna avant midi sur NRJ ! Et ça peut durer 10 ans !" annonce NRJ. Depuis son huitième album "Anti", couronné de succès en 2016, "tout le monde attend avec impatience le nouvel opus de Rihanna". La chanteuse promet de dévoiler ce neuvième album de sa carrière depuis plusieurs mois mais ne cesse de teaser la sortie de "R9". En décembre dernier sur les réseaux sociaux, elle annonçait que son nouvel album était prêt... "En attendant la sortie imminente de ce nouvel album et pour vous faire patienter, NRJ diffusera tous les jours avant midi un hit de Rihanna, jusqu’à la sortie de son futur single".