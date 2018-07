NRJ reçoit BigFlo et Oli à La Rochelle

Pour partager cet événement unique avec un maximum d’auditeurs, NRJ offre à 120 personnes la possibilité d’assister à cette émission spéciale en public. BigFlo et Oli sacrés quadruple disque de platine avec leur deuxième album "La Vraie Vie", emmené par les succès "Alors, Alors" et "Dommage", interpréteront quelques titres en live pour le plus grand plaisir du public présent et partageront "un moment délirant et plein de surprises" avec toute l‘équipe du Rico Show sur NRJ. Pour assister à cette émission, il suffira de se présenter devant le Musée Maritime.

L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.