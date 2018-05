NRJ recherche son futur talent

Dix vidéos seront présélectionnées du 1er juin au 8 juin, les internautes pourront voter pour leur candidat préféré. Le vainqueur, désigné à 40% par le vote des internautes et à 60% par un jury composé de professionnels de la musique,sera annoncé dans l’émission du "Rico Show sur NRJ", le vendredi 8 juin. À la clé, le gagnant remportera un contrat en maison de disques et l’enregistrement d’un single, produit par Mercury Music Group (Universal Music France).

Ce concours NRJ Talent – Spécial Cover 2018 est parrainé par le chanteur Slimane de retour au sommet des classements avec son deuxième album "Solune" déjà disque d’or et porté par le titre "Viens on s’aime".