NRJ part à la recherche de la star de demain

Dix vidéos seront présélectionnées, et du 2 au 8 juin, les internautes pourront voter pour leur candidat préféré. Le vainqueur, désigné à 40% par le vote des internautes et à 60% par un jury composé de professionnels de la musique, sera annoncé dans l’émission "C’Cauet sur NRJ", vendredi 9 juin entre 15h et 19h.

À la clé, le gagnant remportera un contrat en maison de disques et l’enregistrement d’un single, produit par Play 2, le label de Tayc, Ridsa, Vitaa... Ce concours "NRJ Talent - Spécial French Cover" est parrainé par l’artiste aux multiples singles d’or et de platine Ridsa.