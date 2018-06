NRJ : l'intersyndicale saisit la commission de la carte de presse

"Et comme si la première idée n’était pas suffisamment brillante, ils se sont dit qu’il fallait que tous les journalistes NRJ refassent le même flash qu’au lendemain de la victoire française à la Coupe du Monde. Avec donc uniquement de l’actualité de 1998 comprenant des interviews de Djorkaeff, Jacquet ou encore des brèves indiquant que les joueurs seraient reçus par Jacques Chirac à l’Elysée" explique l'intersyndicale qui souligne que "l’actualité peut s’éteindre 24h sans que personne ne trouve rien à redire. Mieux, personne n’est choqué du timing : quel rapport entre le 13 juillet 1998 et le 11 juin 2018 ? Autre point : on nous parle à longueur de temps d’un coeur de cible sur les 13-25 ans : un coeur de cible qui n’était pour la plupart même pas né à l’époque".