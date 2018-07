NRJ fête la victoire des Bleus avec les Magic System

Deux ans plus tard, la Fédération Française de Football et les joueurs ont conservé cet hymne. Ainsi, le morceau a résonné dans les stades en Russie et à chaque entraînement des Bleus durant cette Coupe du Monde 2018. La chanson “Magic In The Air Remix NRJ” est diffusé à l’antenne depuis la victoire des Bleus hier soir et les auditeurs pourront l’écouter toutes les heures, uniquement sur NRJ.Le remix du titre "Magic In The Air" est visible ICI