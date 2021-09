NRJ et Ogilvy Social.Lab réveillent la Belgique

Les valeurs de l’émission sont incarnées par ses animateurs, Julie Taton, Shalimar, JerM et Tanguy. Leur complicité apparait à l’écran dans le film de la campagne, qui suit leur périple en plateforme roulante, à la rencontre de leurs auditeurs. On les y découvre parcourant la Belgique à l’aube, aussi bien sur les routes de campagne que dans les rues de la capitale, communiquant leur énergie débordante à tous ceux qu’ils croisent sur leur chemin.

Le film sera diffusé en TV, au cinéma et sur les réseaux sociaux. La campagne est déjà parue dans la presse magazine et quotidienne, ainsi que sur le réseau d'affichage 2m² de JCDecaux. Prochainement, on verra la campagne sur les bus de la STIB et de la TEC, avec des slogans adaptés à chaque ville (comme c'était déjà le cas pour l'affichage 2m²). Pour finir, des polls et des contenus vidéos inédits à la bonne humeur contagieuse viendront compléter le volet social media.

"Nous avons la chance d’être l’agence de NRJ Belgique depuis presque 2 ans et cette campagne est le fruit de notre belle collaboration… On y retrouve tout l’optimisme et les ondes positives qui caractérisent l’équipe NRJ" a, pour sa part, rappelé Christophe Crasselts chez Ogilvy Social.Lab Brussels.