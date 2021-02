"NRJ Play", une plateforme unique pour la VOD et les podcasts

3 questions à... Nicolas Fadeur, DP à NRJ

NRJ Play, c’est une offre de VOD, de replay et de podcast. Totalement gratuite ?

Oui. NRJ Play, c’est totalement gratuit, comme tous les contenus que nous proposons aussi bien en radio, qu'en digital. La plateforme est développée pour permettre à nos fans de retrouver l’ensemble des contenus NRJ en replay, et ce partout, tout le temps et sur tous les devices.



Peut-on s’attendre à avoir du contenu unique, spécifiquement produit pour NRJ Play ?

À côté de nos podcasts, des best-of et des nombreux replay possibles, plusieurs projets sont actuellement en développement pour proposer des contenus uniques et exclusifs sur NRJ Play. Nous travaillons par exemple à la création d'une émission hebdomadaire, des videocasts musicaux, des rencontres en soutien à la culture belge et on a encore plein d’autres idées.



Allez-vous proposer des concerts en streaming ?

La musique est l’ADN de la marque NRJ, et la musique rassemble notre public. Les concerts physiques nous manquent à tous. Heureusement depuis le début de cette période, grâce à la force du groupe NRJ présent dans 18 pays, nous avons réussi à proposer de nombreuses expériences en streaming (NRJ Music Tour @Home, New Live Experience en direct de l'Olympia, etc). De plus, de nouveaux concerts en live stream totalement gratuits sont en préparation, tout comme des NRJ Live Session digitales avec une très belle affiche internationale prévue prochainement mais je ne peux pas en dire encore plus pour l’instant.