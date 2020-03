NRJ Group : un chiffre d'affaires de 386.2 M€

L’exercice 2019 de NRJ Group se caractérise par de bons résultats d’audience en radio et en télévision avec un leadership renforcé pour la radio en France sur la principale cible publicitaire des 25-49 (+2,3 points en un an avec une part d’audience à 18,2%), sur une amélioration de l’audience des radios du Groupe dans ses 3 principales implantations étrangères, en Allemagne, Belgique et Suède, avec respectivement une progression de 23,2%, de 19,6% et de 18,7%. NRJ Group a généré un chiffre d’affaires consolidé de 386.2 millions d’euros, dont la baisse masque la croissance des activités Radio (+0,7%) et la croissance des activités Diffusion (+4% hors impact des prestations ponctuelles).