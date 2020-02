NRJ Group : le CA du pôle Radio en progression

La stratégie mise en oeuvre se traduit par le retour de la croissance du chiffre d’affaires Radio en France (+1.4% par rapport à 2018 et +2.1% hors impact en 2018 de la comédie musicale "1789 : Les Amants de la Bastille"). Les activités digitales contribuent également à la croissance du pôle Radio. Elles progressent de plus de 17%, portées par la performance des formats audio et vidéo ainsi que par le succès des offres commerciales de la régie locale. Depuis la rentrée 2019, les radios digitales du Groupe NRJ ont enregistré plus de 196 millions de sessions d’écoutes actives ce qui représente une augmentation de 11% en un an. Le Groupe NRJ se positionne comme le 1er groupe privé de radios digitales de Franceet NRJ est première radio de France sur les enceintes vocales et sur le e-commerce.

Le chiffre d’affaire réalisé en 2019 à l’international est en légère baisse (-1.8%), le recul de l’activité en Allemagne, lié au contexte économique local, n’étant que partiellement compensé par la croissance du chiffre d’affaires global du reste du périmètre international.