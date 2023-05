NRJ Group lance de nouvelles applications mobiles

Aujourd’hui, plus de 60% de l’écoute du flux live en digital est réalisée par un smartphone. Fort de ses différents univers et de la richesse musicale de ses quatre radios, NRJ Group, premier groupe privé de France avec plus de 43 millions de sessions d’écoutes actives, offre une nouvelle plateforme avec une technologie unique. Dans une seule application seront regroupées les quatre marques (NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire & Chansons) et au sein des stores Apple et Android chacune d’elle sera déclinée indépendamment pour une consommation de son contenu unique. A l’ouverture de l’application, celle-ci changera d’environnement en fonction de la marque du groupe.