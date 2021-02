NRJ Global s'associe à Audiomeans pour commercialiser les podcasts indépendants

L’expertise de NRJ Global en monétisation audio digital s’appuie sur un inventaire vaste et puissant : le groupe NRJ est le premier groupe privé de radios digitales avec plus de 51 millions de sessions d’écoutes actives par mois et a développé une offre riche de podcasts. Cette offre comprend les replays de ses émissions radios (NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire & Chansons), des adaptations de ses émissions TV (Crimes, Être une femme, Sous les Jupons de l’Histoire), ainsi qu’une nouvelle série de podcasts natifs construits autour d’une promesse de divertissement (Lalala sur les relations amoureuses, Feu de camp sur le paranormal…). "Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec Audiomeans qui marque une nouvelle étape dans notre développement sur les podcasts. Ce partenariat permettra au marché d’avoir un contact unique au sein de notre régie pour activer des solutions plus larges et plus riches" a souligné Cécile Chambaudrie, Présidente NRJ Global et Directrice Générale NRJ Group en charge du développement commercial et des développements numériques.