NRJ Global et Nova Régie renforcent leur partenariat

L'offre "Priorité IDF" associe NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire & Chansons, Nova, TSF Jazz et Chante France. Avec Priorité IDF, NRJ Global et Nova Régie maintiennent l’offre la plus puissante sur le marché francilien (leader avec plus de 12 points d’écart en part d’audience commerciale sur cible 25-49 ans versus les challengers).

L'offre "Priorité Affluent" associe Rire & Chansons, Nova et TSF Jazz pour toucher la cible des hommes 25-59 ans CSP+." Priorité Affluent" délivre jusqu’à +56% de couverture additionnelle potentielle sur les hommes 25-59 ans CSPI+ par rapport à l’offre généraliste...