NRJ Global certifie son offre podcasts avec l'ACPM

"Le groupe NRJ est un partenaire de longue date de l’ACPM sur l’audio digital via la certification radios. Nous sommes aujourd’hui ravis que le Ggroupe NRJ intègre la certification podcasts. Les chiffres certifiés par l’ACPM sont un gage de qualité et de transparence dans un marché en plein essor, nos classements mensuels reflètent toujours plus toute la richesse, la dynamique et la diversité de l’audio digital en France" a indiqué Stéphane Bodier, directeur général de l'ACPM.

Le groupe NRJ, premier groupe privé sur l’audio digital, a enregistré en 2022 plus de 487 millions d’écoutes actives sur ses flux live et ses 230 radios digitales, soit une augmentation de 14% par rapport à 2021.