NRJ Belgique : la matinale désormais à la télévision

Les téléspectateurs pourront découvrir à l’écran tous les rendez-vous de l’émission et évidemment tous les vendredis : le débriefing de la semaine de l’humoriste P-E. Selon un sondage IPSOS, réalisé en décembre 2018, 16% des auditeurs "écoutent" la radio via un téléviseur. C’est donc aujourd’hui une évidence pour NRJ Belgique d’être présent en télé. "Je suis content de pouvoir également proposer chaque jour l'un de nos shows en télévision. NRJ se doit de pouvoir être consommée partout et tout le temps: en radio, en DAB+, sur le web, sur les smartspeakers, sur les réseaux sociaux et enfin en télévision le matin. De plus, d'un simple clic, en journée ou en soirée, nous pourrons aussi "décrocher" en télévision et faire vivre nos contenus radio, sur le digital et en TV" a expliqué, Nicolas Fadeur Brand Manager à NRJ Belgique.