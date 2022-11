NGroup : un million d'euros de pub pour 15 associations

Quinze associations sont récompensées. Elles bénéficieront d'une visibilité gratuite sur les radios de NGroup : Trêve (médiation familiale), CREE asbl (pour les enfants sourds et malentendants), Brise le silence (pour les victimes de violences sexuelles), Un pass dans l’impasse (prévention du suicide), Kids'Care-Les Amis de l'HUDERF (qualité de vie de l’enfant malade), L’abeille blanche (promotion des artistes), Green Fabric (consommation raisonnée et respectueuse de l’environnement, afin de tendre à un mode de vie plus durable), Kick Belgium (lutte contre les causes d’érosion de la biodiversité), Entrevues - École de Chiens Guides (formation de chiens guides), Sport2Be (insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté), Peluche (aide à la jeunesse), SOCIALware (équipement des associations), ADRA - The Social Food Truck (distribution alimentaire aux plus vulnérables), ASBL La Croisée (insertion sociale d’enfants et d’adultes porteurs d’un handicap), ainsi que le collectif des familles Monoparentales, COFAMON asbl...