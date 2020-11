NGroup annonce les gagnants des "100 minutes pour changer le monde"

"Tous les jours, nos 4 radios (Nostalgie, NRJ, Chérie, Nostalgie +) sont écoutées par 1 million de personnes. On doit en faire quelque chose ! Et comme nous avions la conviction d’avoir aussi, en tant que média, une responsabilité sociétale, nous avons décidé d’aider des associations et des organisations pour crier haut et fort ce qu’elles font, ce qu’elles sont, et comment elles font évoluer le monde chacune à leur manière, chacune à leur façon. Pas à pas, centimètre par centimètre. Les 100 minutes sont là pour ça, pour les aider et pour contribuer à rendre le monde meilleur" explique Marc Vossen, directeur de NGroup.