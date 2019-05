NA Radio couvre la Challenge Cup

NA Radio propose à cette occasion un dispositif composée de sept envoyés spéciaux, des moyens techniques de haut niveau, car en plus de son studio mobile, la radio Rochelaise a installé un studio vidéo de 6 caméras afin de décliner ses contenus sur le web et les réseaux sociaux. Entre La Rochelle, Clermont-Ferrand (d’où des duplex sont organisés tous les jours avec un envoyé spécial) et l’Angleterre, c’est une douzaine de personnes qui est mobilisée pour cet évènement historique. Chaque jour, du lundi au jeudi, la rédaction de NA Radio produit 4 heures de contenu avec de l'info, du show et du divertissement.