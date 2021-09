Musiq3 lance ses trois radios thématiques

D'abord, " Musiq3 Baroque " qui veut offrir un voyage dans l’Europe musicale, de la Renaissance jusque 1750. À la découverte de la musique des 16e, 17e et 18e siècles. Avec Bach, Telemann, Purcell, Couperin, Rameau, Monteverdi, Vivaldi, mais aussi Haydn et Mozart, joués sur des instruments d’époque. Ensuite, " Musiq3 Romantique " qui distllera l’univers onirique des plus grands compositeurs romantiques, de Beethoven, Schubert et Chopin à Rachmaninoff, jusqu’à Debussy, Glass et Einaudi, au fil des meilleures interprétations.​​​​​​​ Enfin, "​​​​​​​​​​​​​​ Musiq3 Jazz" qui privilégie le jazz belge et international pour tous, des années 20 à nos jours. Une programmation qui se veut riche d’influences Soul, Blues, Pop, Latin, World, électro....