Municipales : partenariat inédit entre Sciences Po et Public Sénat

À partir du 5 février prochain, un entretien de 20 minutes, "20 minutes chrono", sera réalisé, chaque semaine, par un journaliste de Public Sénat et un étudiant de M2 de l'école de journalisme de Sciences Po. Pour ce premier numéro, Gaspard Gantzer (Parisiennes, Parisiens) répondra aux questions de Caroline Deschamps, journaliste à Public Sénat et Clara Marchaud, étudiante en master journalisme.

Ces entretiens seront diffusés sur le site publicsenat.fr et sciencespo.fr