Municipales : RTL fait étape dans 8 villes de France

Première étape : la capitale de la Normandie, Rouen où les enjeux écologiques seront au coeur des municipales après l’incendie de l'usine Lubrizol en septembre dernier. Les petits commerçants impactés par les grèves et les manifestations, la sécurité, ou encore la circulation dans le centre-ville seront d’autres thèmes abordés par RTL, ce lundi 3 février 2020 dans une émission en direct et en public depuis la Brasserie Paul.

Et, en amont de cette délocalisation, RTL Petit Matin présenté par Julien Sellier, a dressé ce matin, un panorama complet de l’actualité rouennaise avec des reportages de Vincent Serrano et Frédéric Veille en direct depuis la ville.