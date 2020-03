Municipales : DKL Dreyeckland s'associe à une télé locale

LLPR - Une cible adulte, une programmation musicale plus contemporaine, davantage de proximité à Strasbourg et Mulhouse... DKL Dreyeckland a beaucoup changé ces deniers mois ?

AB - Ce changement est le fruit d'une évolution progressive des 18 derniers mois. Le premier travail de fond a consisté de revoir en profondeur et de manière méticuleuse la programmation musicale, tant sur le fond que sur la forme. Nous avons également fait le choix de recentrer nos programmes sur la musique et de réduire les émissions de "talk". Le programme actuel cible clairement les plus de 40 ans, qui attendent de l'information locale, de l'information de proximité (info route, météo,...), de la musique qui regroupe leurs "souvenirs" et les titres du moment et, enfin, une animation positive, jeune, bienveillante et dynamique ! La proximité est en effet fondamentale pour une radio régionale et dans un premier temps en matière d'information. Nous avons fait le choix, il y a quelques années, d'avoir une équipe de Rédaction par département, ce qui indéniablement donne à DKL un ancrage local fort. La présence physique de la station dans les événements phares a été renforcée ces derniers mois et notamment dans le département du Bas-Rhin.