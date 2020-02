Munich : Journées DAVID Customer Conference 2020

Basée à Munich, DAVID Systems possède des bureaux à Berlin et à Washington, D.C. et ses logiciels sont déployés dans des stations de radio parmi les plus importantes et innovantes. Sa suite de produits "DigaSystem" ou "DigAS" est un outil d'exploitation facile pour les stations.L'entreprise organise à Munich, les 9 et 10 mars, l'édition 2020 des journées de rencontre DAVID Customer Conference, principalement dédiées aux clients DigaCare (contrat de support chez DAVID Systems). Le focus cette année est "Solidité et flexibilité", avec l'objectif de proposer aux radiodiffuseurs des solutions adaptées à l'évolution exponentielle des technologies radio.