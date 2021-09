Mouv' : une nouvelle série vidéo, "Skaters In Paris"

Skaters In Paris est une série de 5 mini-portraits dans laquelle les pointures du skate se livrent sur leurs spots parisiens préférés, leurs skateurs et skateuses iconiques, leurs meilleurs tricks et où ils évoquent également leur discipline aux JO 2024.Ce nouveau format vidéo en 5 épisodes de moins de 5 minutes est à retrouver tous les dimanches à 18h sur le site et les réseaux sociaux de Mouv' sur mouv.fr, sur la chaîne YouTube de Mouv', sur Instagram TV et sur Facebook.Le premier épisode avec Vincent Milou est déjà disponible ICI depuis le dimanche 12 septembre 2021.