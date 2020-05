Mouv' : un nouveau week-end 100% hip-hop avec BBC Radio 1Xtra

Pour l'occasion, Mouv' a réuni près de 50 DJs, de France, d'Europe et d'outre-Atlantique pour réaliser 48 heures de mix consécutives. Quatre d'entre eux officient en tant que DJ sur BBC Radio 1Xtra, la radio publique britannique du groupe BBC, spécialisée dans la musique urbaine : DJ Edu, Kenny All Star, Jamz Supernova et Jeremiah Asiamah. À retrouver également : DJ Fat Fingaz, DJ sur la radio HOT 97 à New-York, DJ Hcue, le DJ du groupe Sexion d'Assaut, DJ HotRod, animateur et DJ sur la radio Power 92 à Chicago, DJ Mosko, le DJ de Kery James, DJ Myst, le DJ de Niska qui accompagne également Youssoupha, Naza et Keblack ou encore DJ Roc J, le DJ de Rohff et Niro...

Ensemble, ils s'associent aux DJs de Mouv' pour ambiancer le week-end des auditeurs sur les plus grands titres et hits actuels du hip-hop.