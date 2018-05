Mouv' : un multiplex en direct de "Rendez-vous Hip Hop"

Mouv’ installera deux studios au coeur des événements organisés à Paris et à Lille. Morgan et Sandra seront en direct de l’Espace Périphérique de La Villette. L'équipe Snap’N’ Mix, accompagnée de Muxxa, prendra le contrôle du studio installé sur le parvis de la Gare Saint-Sauveur de Lille. Des rapporteurs seront en direct de Marseille, Nantes et Nîmes. Pour clôturer cette édition de "Rendez-vous Hip Hop", Mouv’ organise un Mouv’ Live Show sur la Grande Scène de Lille. Issam Krimi et The Ice Kream recevront A2H et KT Gorique pour un concert gratuit et ouvert à tous dès 19h. Les concerts de Dinos dès 19h40 et Ninho à 20h45 à La Villette, seont à suivre en direct vidéo sur le compte Facebook de Mouv’.