Mouv' s'engage contre le gaspillage alimentaire

Aujourd’hui, un tiers des aliments destinés à la consommation est gaspillé dans le monde. En France, cela représente 10 millions de tonnes de nourriture jetée chaque année, alors qu’un Français sur dix a du mal à se nourrir. Le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous les citoyens et raisonne particulièrement chez les jeunes générations, très préoccupées par les causes environnementales et écologiques. Le média jeune et connecté du service public veut sensibiliser ses auditeurs au gaspillage alimentaire avec des reportages et des décryptages diffusés tout au long de la journée. Il les invitera d'ailleurs à s’exprimer en direct sur l’antenne mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag #mouvsengage.