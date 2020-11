Mouv' réalise sa meilleure audience depuis plus de 10 ans

Mouv' progresse tout particulièrement sur les 13-34 ans avec 2.1% d'audience cumulée soit 24 000 auditeurs de plus que l'an dernier. La station poursuit une croissance forte et dynamique sur le numérique avec 7.7 millions de vidéos vues en moyenne par mois (en hausse de 36% en un an) et 1.4 million d’écoutes du live audio par mois en progression de 29% en 1 an.

Par ailleurs, Mouv' enregistre également d'excellents résultats sur les réseaux sociaux avec une communauté croissante et engagée. Elle fédère 650 000 abonnés sur YouTube, soit 43% de plus en un an et 290 000 abonnés sur Instagram, soit une hausse de 78% par rapport à l'année dernière...