Mouv’ propose la troisième édition de Comedy Mouv’

Présentée par Romain Ric, animateur de l’émission quotidienne" Snap’N’Mix", Comedy Mouv’ détecte et met en avant les nouveaux talents de l’humour. Après la sélection de quatre jeunes humoristes lors de soirées dédiées au Paname Art Café, la finale aura lieu à Ground Control ce mercredi 13 mars à 20h et sera diffusée en direct vidéo sur la page Facebook de Mouv’, avec Maxime Lemire, Marouane Sista, Vincent Leprette et Nicolas Koenig. Le lauréat sera élu grâce aux votes des spectateurs et internautes en direct.

À cette occasion, trois humoristes confirmés participent à la soirée : Lenny M’Bunga, Marina Cars et Tareek. La soirée débutera par un warm-up 100% Hip-Hop du Dj Dirty Swift à 19h.