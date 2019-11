Mouv' progresse avec 434 000 auditeurs quotidiens

Mouv’ progresse également sur son cœur de cible, avec 1,8% d’audience cumulée, soit 159 000 auditeurs âgés de 13 à 24 ans (+0,4 pt en un an). Elle reste ainsi la radio la plus jeune de France. En Île-de-France (dont on connaîtra plus précisément les audiences la semaine prochaine avec la 126 000 IDF), Mouv’ est écoutée par 150 000 auditeurs chaque jour (+40 000 en un an), un record sur une vague de rentrée. Cette progression est confortée par les résultats sur le numérique. Mouv’ a enregistré un record de fréquentation en septembre avec 6.1 millions de visites tous supports confondus, soit x 4,2 en un an et 5,7 millions de vidéos vues par mois en moyenne sur la période.