Mouv' présente la prochaine édition du Comedy Mouv'

Mouv' donne rendez-vous à ses auditeurs et à sa communauté pour assister à la finale du Comedy Mouv', son concept de soirées dédiées à la nouvelle scène de l'humour. Au programme, quatre jeunes humoristes qualifiés au préalable lors d'une première phase de sélection au Barbès Comedy Club s'affronteront lors de cette finale sur la scène du Studio 104 à Radio France. Le lauréat sera élu à l'applaudimètre par les spectateurs dans la salle. A la clé, un passage à l'antenne aux côtés de l'équipe de l'After dans une émission spéciale et une programmation au Barbès Comedy Club. Ces nouveaux talents partageront la scène avec quatre humoristes : Tareek, Marina Cars, David Voinson et Yassine Hitch.