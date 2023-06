Mouv' : les lauréats de la 4e saison de Pod'Classe

Au terme de plusieurs mois d'accompagnement par les équipes éditoriales de Mouv' et de travail collaboratif avec le corps enseignant et les coordonnateurs et coordonnatrices du CLEMI, les élèves de 10 collèges de France métropolitaine et d'Outre-mer ont présenté leurs projets de podcasts, chroniques et reportages sur la thématique de l'écologie et du développement durable.

Le "Grand Prix Pod'Classe 2022/2023" a été attribué au collège de Bois-Rada de Sainte Rose (Académie de Guadeloupe) accompagné par Yasmina Benbekaï. Le "Prix Coup de Coeur Pod'Classe 2022/2023" a été décerné au collège Jean-Philippe Rameau de Dijon (Académie de Bourgogne-Franche-Comté) accompagné par Yasmina Benbekaï.