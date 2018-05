Mouv’ lance une série vidéo intitulée "Á la Base"

Grégoire Godefroy, chroniqueur de l'émission Mouv' 13 Actu, s'est rendu dans les premiers clubs des joueurs de l'équipe de France. Une véritable expérience humaine à travers laquelle il retrace les parcours de vie exceptionnels des joueurs, de leurs débuts à leur ascension jusqu’aux plus grands championnats internationaux de football. Il donne la parole à leurs anciens coéquipiers avec qui ils ont fait leurs premières armes ainsi que les entraineurs qui les ont formés et conduits à devenir de véritables ambassadeurs de la France à travers le monde entier. "À la base" met également en lumière des clubs moins connus du grand public mais qui ont concouru à la réussite des joueurs les plus célèbres de l'équipe de France et qui continuent d’entrainer de nombreux jeunes chaque année.